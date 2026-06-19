Computable - Wie is er aansprakelijk?

Aanvallers wisten begin dit jaar misbruik te maken van een kwetsbaarheid in Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM), dat wordt gebruikt voor het beheer van mobiele apparaten, apps en content, inclusief de beveiliging hiervan. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kregen onbevoegden toegang tot werkgerelateerde gegevens van medewerkers zoals naam, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer.

De Kamerbrief die Eric van der Burg, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid, op 27 februari over de Ivanti-zaak naar de Tweede Kamer stuurde, legt de vinger op de zere plek. Van der Burg had laten inventariseren welke overheidsorganisaties getroffen zijn door kwetsbaarheden in het systeem van Ivanti. Hij noemde tien organisaties: zijn eigen Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Terugkeer en Vertrek, Justitiële ICT Organisatie, Raad voor de Rechtspraak, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en een gemeente waarvan de naam niet werd genoemd.

Van der Burg ging in zijn brief specifieker in op de situatie bij DJI: ‘Ten aanzien van DJI kan ik melden dat werkgerelateerde gegevens van medewerkers, zoals naam, zakelijk e-mailadres, telefoonnummer en locatiegegevens, zijn ingezien door onbevoegden. Nadat het incident is ontdekt, zijn direct maatregelen getroffen. Daarnaast zijn de medewerkers van DJI op de hoogte gebracht en voorzien van een handelingskader.’ Dat laatste kan nauwelijks een geruststelling zijn voor de betrokkenen want een ‘handelingskader’ betekent nog niet dat ze zijn toegerust met effectieve maatregelen. Hoe dan ook: het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) riep ook andere organisaties die de bewuste software gebruiken op om contact op te nemen.

Controlfreakerig

Ivanti is een Amerikaans producent van software voor onder andere it-beveiliging, servicemanagement, assetmanagement en supply chain management. Het betreffende EPPM-systeem is een platform waarmee klanten alle apparaten die ze in beheer hebben kunnen managen. Denk aan telefoons, laptops, tablets, et cetera. Op afstand kunnen deze apparaten geüpdatet en gewist worden.