Computable Career Guide - Interview SAS ceo Jim Goodnight

Goodnight heeft een uitgesproken mening over it-opleidingen: ‘Wie voor een carrière in de it gaat, moet op de eerste plaats wiskunde en statistiek onder de knie hebben. Data leren begrijpen en gebruiken zal altijd een belangrijke troef blijven. Let wel: de technologie evolueert snel, maar als je nieuwe tools blijft aanleren, dan zul je altijd relevant zijn. Daarom moet je een levenslange student blijven want zodra je stopt met leren loop je achter. En trap niet in de val die nu met ai op ons afkomt: bouw geen ai omwille van kunstmatige intelligentie maar concentreer je op belangrijke problemen, zoals gezondheidszorg, klimaat, opvoeding, en los die op met behulp van ai.’





Niks nieuws onder de zon

Dat concept zit ook ingebakken in het dna van SAS. Goodnight: ‘Wij hebben onze technologie constant aangepast om de grootste problemen van onze klanten op te lossen door advanced analytics, machine learning en kunstmatige intelligentie in te zetten voor ‘data-driven decision-making’. En vergis je niet: SAS is al jaren bezig met wat de markt nu ai noemt, lang vóór er sprake was van ai. Wij laten al bijna vijftig jaar advanced statistical modelling, machine learning en decision support tools los op data, en ons werk met regressie, decision trees en optimaliseringsalgoritmen vormt in feite de basis voor moderne ai-technieken. Door deep learning, computer vision en natural language processing in ons ai- en analytics-platform SAS Viya te integreren zijn wij perfect mee geëvolueerd. Wij gebruiken kunstmatige intelligentie al meer dan twintig jaar met neurale netwerken en machine learning in onze oplossingen voor fraude met kredietkaarten.’

De ceo beklemtoont dat SAS er altijd voor gezorgd heeft om ai en analytics verantwoord in te zetten. ‘Ik heb wel mijn bedenkingen bij de nieuwe hype rond generative ai want in onze producten wordt dit uiteindelijk ingezet om code te genereren. Zou het niet veel eenvoudiger zijn om een grafische interface te gebruiken en gewoon te klikken op wat je gedaan wil hebben in plaats van veel geld uit te geven aan een oplossing die gewoon taal in code omzet?’





En dan de beurs…

De voorbije jaren doken met de regelmaat van een klok berichten op dat SAS ernstige plannen had om naar de beurs te trekken, maar Goodnight hield de boot altijd af vanuit het idee dat hij het geld niet nodig had en dat hij zijn onafhankelijkheid niet wilde prijsgeven. Er waren ook enkele overnamepogingen maar die liepen snel vast op de overnameprijs. Toch, zo bleek tijdens dit gesprek, krijgt het idee van een beursintroductie nu stilaan vorm. ‘Wij zijn dat nu al een jaar of vijf aan het voorbereiden’, verduidelijkt Goodnight. ‘Intern beginnen we nu al als een beursgenoteerd bedrijf te werken door de procedures en systemen te standaardiseren waaraan zo’n bedrijf moet beantwoorden – en die zijn toch wel wat verschillend van een private onderneming, denk alleen al aan klantencontracten en rapportering. De officiële timing zal afhangen van wanneer we intern klaar zijn en vooral ook van het optimale moment op de markt. We hebben in elk geval een uitstekende uitgangspositie want we hebben geen schulden – en dus kunnen we onze eigen tijdslijn bepalen.’

Gaat dat een effect hebben op de managementstijl? ‘Nee, onze cultuur zal niet veranderen wanneer we naar de beurs gaan, daarvoor zitten onze kernwaarden te sterk en te diep ingebakken. En iedereen van hoog tot laag is daarvan doordrongen’, aldus Goodnight. Geen wonder dat Forbes Magazine hem enkele jaren geleden nog eerde met de titel van ‘The Ultimate Entrepreneur’…