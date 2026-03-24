Computable - NorthC Datacenters: regionale slagkracht met Europese reikwijdte

Wat is de kern van jullie strategie om een regionale topspeler in Europa te worden?

‘Twee sporen. Eén: dieper gaan in bestaande landen, met name Duitsland dat met al die deelstaten een uitgesproken regionale economie heeft. Klanten uit München willen lokale capaciteit om hun data daar neer te zetten, net zoals bijvoorbeeld Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn hun eigen vraag kennen.

Duitsland is een grote markt en maakt als land een digitale inhaalslag. In onze gesprekken met organisaties gaat het vaak over hun cloudstrategie. Wat komt er in de private cloud? In hoeverre gebruiken ze een publieke cloud? En wat gaan ze zelf nog on-premises in een datacenter beheren? Je merkt dat klanten van een cloud-first-strategie naar hybride oplossingen gaan. Dat ze de systemen met gevoelige data in eigen beheer willen houden met eigen technische mensen, een tendens die ook in andere landen te zien is. Daarvoor zoeken organisaties ondersteuning van regionale partners. Wij zijn in Europa zo’n regionale speler.’

Dat betekent veel overnames?

‘Niet per se. We bouwen ook nieuwe datacenters, zoals recent aangekondigd, in Genève, of we breiden bestaande locaties uit. En ja, we nemen ook geregeld locaties over. Zo hebben we vorig jaar een aantal datacenters van Colt gekocht, voornamelijk Duits, – een welkome versneller aldaar -, maar ook één in Amsterdam. Met als extra voordeel dat we op deze manier toch kunnen uitbreiden in deze metropoolregio ondanks het huidige moratorium. Want de locatie van Colt is een bestaand datacenter met aansluiting én vergunning.

Ons tweede spoor voor een regionale toppositie in Europa is het gericht uitbreiden naar aangrenzende markten. Zo kijken we nu naar Oostenrijk en België. Voorwaarde is altijd dat zich een goede kans moet aandienen, zoals een bestaand datacenter dat te koop staat of grond mét stroomcapaciteit dat beschikbaar is.’

En gaat er na de overname door Antin ook iets aan de dienstverlening veranderen? Bijvoorbeeld het uitbreiden met managed services?

‘Nee, de focus blijft colocatie. We beheren géén klantomgevingen, dat laten we aan onze partners. Die scheiding geeft klanten keuzevrijheid: ze brengen hun eigen engineers mee of kiezen een managed-service‑partner uit ons ecosysteem. Wat wél verandert is onze snelheid en schaal: met Antin kunnen we sneller bouwen en eerder capaciteit ontsluiten in de regio’s waar de vraag piekt. Dat is precies waar klanten om vragen.’